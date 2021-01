Covid Alto Adige, si vaccina solo 50% dei sanitari: anticipati over 80

Si inizierà subito con la vaccinazione degli anziani e di altre categorie a rischio visto l'alto numero di "obiettori" tra personale sanitario e delle Rsa. Nella Provincia di Bolzano resta molto alta l'incidenza dei contagi, e potrebbe finire in zona rossa se dovessero essere confermati i nuovi parametri che il governo pensa di introdurre nel prossimo Dpcm Condividi:

L'Alto Adige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann. Al momento l'adesione del personale Asl è considerata bassa, ovvero il 50,2% e attualmente la Provincia di Bolzano occupa l'ultima posizione nella somministrazione dei vaccini. In molti infatti si prenotano per il vaccino ma poi non si presentano ad effettuarlo. Widmann ha spiegato che "in Alto Adige la cultura del vaccino è molto bassa da anni" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

I dati dei contagi in Alto Adige approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Alto Adige intanto sono 402 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Tra le nuove 402 positività, 99 sono emerse da 1.523 tamponi molecolari processati e 303 dall'effettuazione di 5.805 test rapidi antigenici. Le persone che in provincia di Bolzano sono state trovate positive sono in totale 31.743 su 167.793 testate. Le persone guarite sono 19.264. Nella giornata di ieri, 11 gennaio, i decessi sono stati 4 per un totale di 783. Sempre alta la pressione sugli ospedali: i pazienti covid ricoverati nei normali reparti sono 222 mentre quelli in terapia intensiva sono 25. I pazienti infetti che si trovano nelle strutture private convenzionate sono 158. Ritornano a salire le persone in isolamento domiciliare che attualmente sono 10.204.