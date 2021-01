Scuola, al via le iscrizioni online: come presentare la domanda

Riguardano gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado, oltre ai Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Inoltrare la domanda per primi – precisa la nota del ministero - non dà priorità di accoglimento da parte degli istituti. La procedura guidata accompagna l'utente in tutti i passaggi. Ecco come funziona

Al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2021/2022. Le domande si possono presentare dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del ministero dell’Istruzione. Le iscrizioni online riguardano gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado, e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Per la scuola dell’Infanzia permane la modalità cartacea, mentre per le paritarie l’adesione alla procedura di iscrizione online all’anno scolastico 2021-2022 è facoltativa. Inoltrare la domanda per primi – precisa la nota del ministero - non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.

La procedura e i servizi di assistenza

Da quest’anno una nuova interfaccia grafica e l’assistente virtuale ‘iolly’ guidano gli utenti nella compilazione della domanda. Per eseguire la procedura bisogna registrarsi al portale. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) può invece accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Sulla pagina dedicata e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono poi disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell’iscrizione online. Un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’, infine, consente di reperire facilmente le principali informazioni su ciascun istituto.

Come registrarsi

Se non si possiede un’identità digitale SPID, bisogna procedere alla registrazione. Sul portale di iscrizioni online si accede al modulo di registrazione cliccando su “Registrati”. Si inserisce il proprio codice fiscale e si compila una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail. Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, si dà conferma e si procede. Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo che è stato indicato per confermare la registrazione. A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password e di confermare o integrare i dati di registrazione. Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2021-2022.

Come compilare e inoltrare la domanda

Per compilare la domanda di iscrizione si clicca sul pulsante “Nuova domanda”. La domanda si articola in quattro sezioni:

dati alunno (anagrafici e di residenza)

dati famiglia (telefono, email, residenza e domicilio, scelta dell’insegnamento della religione cattolica e dati relativi a eventuali disabilità)

dati scuola (scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo)

conclusione.

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi, salvando le informazioni inserite. La domanda viene inoltrata alla prima scuola scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. La domanda, se inoltrata, non può essere modificata. Per apportare modifiche contattare la scuola destinataria.