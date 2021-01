Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.5

In Sicilia la terra ha tremato ieri sera poco prima della mezzanotte: una sequenza sismica si è registrata alle pendici dell'Etna tra le 21.59 e le 22.54. Quindici le scosse di varia entità tra 2 e 3.5 della scala Richter. La più forte è stata l'ultima: tutte hanno avuto come epicentro il comune di Ragalna, sull'Etna, ad una profondità di 11 chilometri. Le scosse sono state avvertite nettamente dalla popolazione ma non si sono verificati danni a persone o cose.

Epicentro a Regalna

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto l'ipocentro a 11 km di profondità. L’epicentro è stato a 5 km a nordest di Ragalna e 21 km da Catania.