Meteo, le previsioni per giovedì 31 dicembre

Leggera tregua dal maltempo per giovedì 31 dicembre, ultimo giorno del 2020. In particolare al Nord sarà una giornata prettamente soleggiata, con deboli nevicate sulle Alpi orientali. Possibili instabilità su Marche settentrionali, Lazio e zone appenniniche. Al Sud qualche nuvola sulla Puglia. Possibili temporali sparsi su Basilicata, Campania e Calabria al mattino e locali piogge in Sicilia. ( LE PREVISIONI )

Il tempo al Nord

Al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma con possibili nebbie mattutine. Dalla sera neve a bassa quota su Alpi occidentali e piogge in Liguria. A Milano cieli sereni al mattino con nubi in arrivo dal tardo pomeriggio e possibili deboli piogge serali. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -2°C. A Torino il tempo sarà soleggiato e non sono previste piogge. Temperature comprese tra -2 e 5°C.

Il tempo al Centro

È la zona centrale del Paese quella maggiormente instabile nell’ultimo giorno dell’anno: nuvolosità irregolare con piogge e rovesci dalla sera su Toscana e Umbria ma anche nelle Marche settentrionali e nel Lazio. Previsa neve sulle zone appenniniche e anche in collina. A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, in serata arrivano precipitazioni. Nella Capitale la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. A Firenze piogge dal pomeriggio, temporali in serata. Temperature comprese tra 4 e 10°C.

Il tempo al Sud

Possibili piogge su Gargano, Lucania, Calabria e localmente in Sicilia. Deboli nevicate sull'Appennino oltre i 900 metri. Soleggiato altrove ma temperature in diminuzione. A Napoli cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge che proseguiranno poi in serata dopo una tregua pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C. A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Temperature comprese tra 10 e 15°C.