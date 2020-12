Bimba a Babbo Natale: "Rivorrei papà". Scatta la gara di solidarietà

La lettera di una bambina che aveva espresso il desiderio di riavere il padre morto a 47 anni ha messo in moto gli operatori delle Poste di Campobasso: alla piccola è stata recapitata una casa di bambole, che aveva chiesto in alternativa, e un bigliettino di auguri con una dedica speciale

"Piccola Miriam, anche se non è con te, papà tuo che è lassù abita nel tuo cuoricino". È l’inizio di un biglietto inviato dalle Poste Italiane di Campobasso a una bambina di 6 anni, che per questo Natale aveva chiesto un dono speciale: riabbracciare il suo papà, morto a 47 anni a causa di una malattia.

La gara di solidarietà tra postini

A raccontare la storia è stato Antonio D'Alessandro, segretario regionale della Slp-Cisl. "Nemmeno il tempo che la letterina giungesse presso il Centro di distribuzione postale di Campobasso - scrive D'Alessandro in un post su Facebook - che il desiderio della bambina era già noto a tutti gli operatori. Subito è partita una gara di solidarietà per far pervenire alla piccola Miriam almeno il dono da lei scelto in alternativa, cioè la 'Casa di Barbie', regalo che il papà tanto amato non avrebbe potuto donarle".