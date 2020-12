Macerata, la donna morta in casa aveva chiamato il Centro Antiviolenza

La donna aveva fissato per martedì 29 dicembre un appuntamento con un legale. Per gli inquirenti, questo elemento consolida l'ipotesi che il decesso possa essere legato a tensioni in famiglia. La procura sta procedendo per omicidio Condividi:

La donna di 78 anni trovata morta nella propria abitazione la sera della vigilia di Natale a Montecassiano (Macerata) aveva contattato il Centro Antiviolenza "Sos Donna" del capoluogo di provincia, fissando per il 29 dicembre un appuntamento con un legale. Per gli inquirenti, questo elemento consolida l'ipotesi che il decesso possa essere legato a tensioni in famiglia.

La ricostruzione dei familiari leggi anche Macerata, 78enne trovata morta in casa: ipotesi omicidio La procura di Macerata sta procedendo per omicidio. La donna era stata trovata morta nella propria abitazione a Montecassiano, dove viveva con il marito, la figlia e un nipote. Secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri dai familiari, il decesso è avvenuto dopo una rapina: un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe schiaffeggiato la figlia della vittima e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa.