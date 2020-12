Macerata, 78enne trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Secondo quanto riferito dai suoi familiari, il decesso è avvenuto dopo una rapina: un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe schiaffeggiato la figlia della vittima e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa. Il racconto è al vaglio dei carabinieri: si indaga a tutto campo

Una donna di 78 anni è stata trovata morta la notte scorsa nella propria abitazione a Montecassino (Macerata), dove viveva con il marito, la figlia e un nipote. Secondo quanto riferito dai suoi familiari, il decesso è avvenuto dopo una rapina: un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe schiaffeggiato la figlia della vittima e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa. Il racconto è al vaglio dei carabinieri. La procura di Macerata procede per omicidio.

Anche se lo scenario è quello di una rapina finita male, i carabinieri stanno indagando a tutto campo. Non si esclude nessuna ipotesi, tenendo conto che si tratta di una morte "non naturale", dovuta probabilmente ad asfissia o soffocamento. Il medico legale ha esaminato la salma e sono previsti ulteriori accertamenti, ma per fare chiarezza sulle cause del decesso bisognera' attendere l'autopsia.