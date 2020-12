Il meteo del weekend di Santo Stefano: freddo, neve e venti forti

Correnti fredde settentrionali portano un repentino calo delle temperature, con nevicate fino a quote basse al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud. Venti di burrasca su Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche, con mareggiate sulle coste. A Milano si è già riunito il “tavolo neve” per parlare di una possibile abbondante nevicata tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre

Le previsioni del weekend di Santo Stefano

