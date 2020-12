Meteo Natale e weekend Santo Stefano, in arrivo freddo e neve

L'inverno arriva sulle vacanze natalizie con un vortice ciclonico di origine polare che interesserà via via tutte le regioni a partire dal 25 dicembre, con nevicate anche a bassa quota il 26. LE PREVISIONI

Le previsioni per Natale

Meteo, a Natale freddo polare sull'Italia: gelo e nevicate

Dopo il generalizzato maltempo della Vigilia, con qualche pioggia e piovasco sparsi sulla Penisola, a Natale comincerà ad affluire aria più fredda. Il tempo peggiorerà dalla mattina sul Triveneto, sulla Lombardia orientale e meridionale, sul basso Piemonte e sulla Liguria con piogge e climi più rigidi. Nel pomeriggio le precipitazioni scenderanno verso Toscana e Marche settentrionali, poi Umbria, Lazio, Sardegna e gran parte del Sud. La neve scenderà a quote via via più basse: da 400 metri in Emilia e da 700-1000 metri al Centro.

Le previsioni per Santo Stefano

Continua l’inverno rigido a Santo Stefano, con venti freddi da Nord su tutte le regioni. Il maltempo si espanderà soprattutto verso le regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, e poi sul resto del Sud. Le nevicate saranno più diffuse, a partire da 300 metri al Centro e da 700-1000 metri al Sud. Sole al Nord, ma le temperature resteranno basse.

Le previsioni per domenica 27 e lunedì 28

In arrivo domenica 27 una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda e sospinta da intensi venti di Scirocco, che porterà la neve anche in pianura a Nord-Ovest dalla sera. Le nevicate settentrionali proseguiranno nella giornata di lunedì 28, più diffuse in Lombardia. Forti piogge attese sulla Liguria con venti fino a 100 km/h, precipitazioni intense anche su Toscana settentrionale, Emilia e sul Lazio.