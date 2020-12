Terni, violenza sessuale su tre minorenni, arrestato uomo di 56 anni

Una violenza sessuale subita da tre minorenni e andata avanti per anni perché l’uomo era considerato “uno di famiglia”. Nei suoi confronti è scattata oggi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip in seguito alle indagini sui presunti abusi sessuali commessi nei confronti di due sorelle e la cugina di queste. Si tratta di un 56enne, originario di Roma, incensurato. L'indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di una psicologa che segue una delle tre giovani, appena minorenne, ha spiegato la Questura di Terni in una nota. La ragazza si è confidata con la dottoressa raccontandole di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un parente acquisito fin dall'età di cinque anni. La Squadra Mobile, subito informata, ha immediatamente avviato una delicata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Terni.