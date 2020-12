Babbo Running 2020: Babbo Natale in versione digitale

La corsa benefica per sostenere Gold for kids, il progetto della Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori pediatrici, si terrà in maniera virtuale. Ciascuno potrà correre vestito di rosso nel luogo in cui si trova, postando foto e video sui canali social dell'evento

Quest'anno Babbo Running, l’evento sportivo natalizio per sostenere "Gold for kids" - il progetto della Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori pediatrici - si svolgerà sabato 19 e domenica 20 dicembre in contemporanea in tutta Italia e in digitale. Un'edizione straordinaria per celebrare il 10° anno della Babbo Running in sicurezza ma uniti.

Le regole della Babbo Running 2020

Non ci sarà nessun limite territoriale: si potrà camminare o correre dove e con chi si vuole, naturalmente vestiti da Babbo Natale, nel rispetto delle normative anti-Covid. Il percorso e la distanza, allo stesso modo, saranno decisi liberamente dai partecipanti: al mare, in montagna, in città, in casa sul tapis roulant. L'importante è camminare o correre per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. Quest’anno si partecipa in autonomia, ma condividendo sui social la propria esperienza con l’hashtag #babborunningforkids e taggando @babborunning. Ci saranno dirette social sulla pagina Facebook Babbo Running.

Le iscrizioni

Le iscrizioni online sono ancora aperte. Con un contributo di 8 euro si riceverà a casa il cappellino da Santa Claus e la bag con il badge. Con 12 euro anche il vestito completo e la barba (in entrambi i casi vanno aggiunte le spese di spedizione di 7,50 euro).

"Gold for kids"

"Gold for kids" è il progetto della Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori pediatrici. Nasce nel 2014 con due obiettivi: finanziare sia il lavoro quotidiano dei migliori ricercatori che dedicano la loro vita allo studio di queste patologie, sia l'apertura e la gestione di protocolli di cura, garantendo ai piccoli e giovani pazienti accesso immediato alle terapie migliori per ogni forma di tumore. Ad oggi, i fondi raccolti hanno permesso di supportare il lavoro di 102 ricercatori che lavorano nei migliori Istituti di ricerca in Italia e di finanziare l'apertura di 9 protocolli di cura e 3 studi osservazionali.