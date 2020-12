“Lead with love”, 2021 azioni per il bene. P&G con la Croce Rossa

Procter & Gamble lancia la campagna globale di cittadinanza d’impresa per le comunità, l’uguaglianza e l’ambiente da realizzarsi nel 2021 a livello mondiale. La prima azione in Italia sarà con la Croce Rossa per la realizzazione di un progetto di telemedicina e assistenza per le persone più vulnerabili

Procter & Gamble rinnova il suo impegno per le comunità di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita e lancia “Lead with Love”, la campagna di cittadinanza di impresa con cui la multinazionale americana intende compiere, nel prossimo anno, “2021 azioni per il bene”, progetti che coinvolgeranno anche i consumatori per aiutare ancora di più le comunità, favorire l’uguaglianza e proteggere il pianeta.

IN ITALIA LA PRIMA “AZIONE PER IL BENE” SARÀ PER LA CROCE ROSSA

Anche in Italia, dove la prima, grande “azione per il bene” del 2021 sarà a favore della Croce Rossa Italiana per sostenere un nuovo grande progetto di telemedicina attraverso videostation e smartphone collegati ad App della CRI che consentiranno diagnostica e cure mediche a distanza, sistemi di fisioterapia e riabilitazione da remoto e continuità di trattamento per i pazienti cronici. L’ annuncio arriva proprio nei giorni in cui 7.000 pacchi di prodotti P&G per la pulizia della casa, del bucato e per la cura della persona stanno raggiungendo, attraverso i comitati territoriali di Croce Rossa Italiana, le famiglie in difficoltà nel nostro Paese.

“UNA DONAZIONE FONDAMENTALE PER I PIÙ VULNERABILI”

“L’emergenza sanitaria in corso ha accelerato la domanda di cure e assistenza sul territorio oltre che nelle strutture ospedaliere. In un contesto di pandemia e post pandemia crescono le esigenze di interventi di facile e rapida applicazione, a scopo preventivo e curativo"., ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana. "La tecnologia è lo strumento attraverso cui la Croce Rossa Italiana vuole prendersi cura delle persone. Per questo motivo non posso che ringraziare Procter & Gamble per aver voluto confermare il suo impegno accanto alla nostra organizzazione e per aver scelto proprio la Croce Rossa Italiana per inaugurare l’iniziativa “Lead with Love” nel nostro Paese: questa donazione sarà fondamentale per continuare a sostenere le persone più vulnerabili” ha aggiunto Rocca.

“EMOTIONS” IL VIDEO MANIFESTO DELL’INIZIATIVA

Manifesto dell’iniziativa il video "Emotions", online sui canali social di P&G in tutto il mondo: 60 secondi di immagini che ricordano le 8 emozioni con cui tutti noi esseri umani siamo nati e di come l’amore sia la più potente di tutte.

“LA NOSTRA AZIONE PER APRIRE I CUORI”

“Il 2020 ha fatto chiarezza su ciò che conta davvero e sul ruolo che aziende e brand devono avere nella società e P&G si è fatta avanti - ha affermato Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G. Attraverso campagne pubblicitarie che raggiungono consumatori in tutto il mondo, abbiamo scelto di utilizzare la nostra voce e la voce dei nostri marchi per stimolare il dialogo, aprire i cuori e ispirare le persone di tutto il mondo ad agire con amore”.