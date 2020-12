Genova, incendio nella stiva di un traghetto: nave rientrata in porto

Incendio la scorsa notte a bordo del traghetto Athara della Tirrenia partito da Genova e diretto a Porto Torres. La nave era al largo della Corsica quando sono divampate le fiamme, probabilmente in un camion frigo nella stiva. Il traghetto è tornato indietro mentre il personale di bordo ha iniziato a spegnere le fiamme. Al rientro in porto i vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti.