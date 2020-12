Covid, contagi nelle scuole: la situazione regione per regione

8/15 ©LaPresse

Ammonta invece a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il recupero dei gap formativi per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie previsto nel decreto Ristori che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze e che arriverà "blindato" prima in Aula a Palazzo Madama e poi a Montecitorio. Sono fondi per pagare i corsi di recupero per gli alunni che hanno avuto gap formativi con la Didattica a distanza o per coloro che, sempre a causa del Covid, hanno dovuto limitare il loro impegno a scuola