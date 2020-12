Meteo, le previsioni di mercoledì 16 dicembre

In questi giorni l'Italia è interessata da un campo di alta pressione di origine sub-tropicale. A seconda delle zone in cui viviamo l'anticiclone avrà degli effetti diversi. Al Centro-Nord molte regioni non riusciranno a vedere il sole in quanto aria più umida favorirà nuvolosità diffusa e a tratti compatta. Nella giornata di mercoledì sono previste piogge sulla Liguria, sull'Emilia occidentale e sull'alta Toscana. In montagna di giorno non farà freddo e la neve, caduta abbondante nei giorni scorsi, potrebbe sciogliersi. Alto il rischio valanghe, di grado 4 sui settori dolomitici. Al Sud e su parte del Centro, l'anticiclone porterà aria calda dall'Africa e le temperature potrebbero sfiorare i 20 gradi in Sicilia e Sardegna, 18 sul Lazio e in Puglia. Questa situazione rimarrà invafriata fino a venerdì, nel weekend è atteso un peggioramento con l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Le previsioni al Nord

Giornata nuvolosa con deboli piogge concentrate soprattutto sulle regioni occidentali. Temperature in lieve diminuzione con valori compresi tra 7 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile con nuvole e qualche debole pioggia sull’alta Toscana e alte Marche. Più soleggiato altrove. Massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata in prevalenza serena con maggiore nuvolosità sulla Sicilia. Altrove possibile nuvolaglia di passaggio ma senza conseguenze. Temperature in lieve rialzo e comprese tra 14 e 19 gradi.