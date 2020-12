Polemiche sul calendario di nudi femminili del Codacons: è sessista

L'associazione bersagliata di critiche sui social per le immagini "stereotipate" e per l'abbinamento di un concorso per eleggere la modella più bella. "Ritiratelo"

Dodici nudi femminili, uno al mese, per vivere il 2021 insieme al Codacons. Il calendario del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori suscita polemica e non solo per le immagini che lo accompagnano. A suscitare le accuse di sessismo è soprattutto il concorso abbinato per votare la modella più bella.