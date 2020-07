Cagliari, cercasi receptionist maschio: polemica su annuncio hotel

Tra i requisiti per il lavoro, oltre alle lingue straniere e il diploma, anche il sesso del candidato. Le proteste per la discriminazione di genere fanno modificare il testo. Ma il direttore dell'Holiday Inn si difende: "È un turno notturno, inopportuno farlo fare a una donna"

Cercasi receptionist maschio. Questo l’annuncio che è costato non poche polemiche al gestore di un hotel della catena Holiday Inn, a Cagliari. L’annuncio di lavoro conteneva come di consueto le caratteristiche che doveva avere il candidato ideale: conoscere tre lingue, avere almeno il diploma, con esperienza nel settore, e di sesso maschile. E proprio il genere era il requisito inserito in cima alla lista, prima ancora di ogni competenza.

Annuncio modificato, ma nessuna scusa

Tanti gli utenti che hanno chiesto spiegazioni sul profilo del 'candidato ideale', diretta la replica dell'azienda: “Non è opportuno far effettuare il turno notturno a una receptionist". L’annuncio, però, è stato modificato, come ha annunciato il direttore dell'albergo, Gianluca Mosca. Un passo indietro nella forma, ma nessun ripensamento sulle intenzioni.