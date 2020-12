Meteo, le previsioni di venerdì 11 dicembre

Sulla Penisola ancora maltempo sparso: la giornata comincerà asciutta al Nord per poi peggiorare, mentre al Sud il tempo sarà instabile con nuove precipitazioni già dal mattino. Al Centro piogge sul settore tirrenico. Un miglioramento è atteso per il 14-15 dicembre

Ancora pioggia e neve sull’Italia. La giornata di venerdì comincerà con una nuova instabilità, già al mattino al Sud, mentre al Centro-Nord nuove precipitazioni sparse e nevicate sui rilievi alpini centro-occidentali a partire dai 6-700 metri arriveranno dopo una mattinata più asciutta. Le piogge tenderanno a spostarsi entro sera verso i settori orientali, ma con un deciso indebolimento della loro intensità. Al Sud il tempo continuerà a rimanere instabile sulle coste settentrionali siciliane, tirreniche calabresi e sulla Puglia meridionale. Il maltempo continuerà anche nel weekend quando il tempo sarà spesso piovoso, un cambiamento è atteso per la metà del mese, quando è previsto l’arrivo dell’alta pressione: dal 14-15 dicembre arriveranno giornate più soleggiate e miti ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord in mattinata possibili nebbie localmente fitte sulle zone pianeggianti, inizialmente soleggiato e poi nuvoloso con tendenza a un graduale peggioramento su Nord Ovest e Lombardia dal pomeriggio, con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Temperature stabili, massime tra 4 e 8. A Milano massima di 7 e minima di 3, a Torino non si supereranno i 4 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro cieli poco o parzialmente nuvolosi e inizialmente asciutto. Peggioramento nel pomeriggio su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge sparse. Resta asciutto sui versanti adriatici. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. A Firenze la colonnina di mercurio si fermerà a 10 gradi, a Roma si toccheranno i 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud mattinata con cielo coperto e precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, a tratti moderate. Nel corso del pomeriggio piogge diffuse su Puglia meridionale,coste tirreniche calabresi e siciliane. Temperature senza variazioni, massime tra 11 e 15. A Napoli massima di 12 gradi, a Palermo si arriverà a 15.