Ferrari, a.d. Camilleri si dimette. John Elkann ad interim

Elkann: "Avanti con strategia chiara e ambiziosa"

"Non ho dubbi di poter contare su tutti voi per l'impegno e la dedizione unici che sono il segno distintivo della Ferrari. Abbiamo una strategia chiara e ambiziosa e continueremo a seguirla". Lo scrive il presidente della Ferrari John Elkann in una lettera ai dipendenti in cui parla della decisione di Louis Camilleri di dimettersi da ad per motivi personali. "Da parte mia - assicura Elkann - assumerò il ruolo di Amministratore Delegato ad interim con profondo senso di orgoglio e responsabilità nei confronti di tutti voi, persone della Ferrari, che non cessate mai di definire chi siamo e che ogni giorno fate la differenza".