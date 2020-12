Meteo, le previsioni di giovedì 10 dicembre

Il maltempo che da diversi giorni imperversa sulla nostra Penisola e non risparmia nessuna regione sembra non finire mai. Anche giovedì sarà una giornata in prevalenza piovosa e poi da venerdì arriva un’ulteriore recrudescenza. Piogge, temporali e neve a bassa quota interesseranno l’Italia anche nel weekend

Il vortice di bassa pressione, responsabile delle condizioni meteo degli ultimi giorni, sarà meno incisivo nella giornata di giovedì. In ogni caso sono previste ulteriori piogge al Nord-Est e temporali sul versante tirrenico centro-meridionale ed è atteso un nuovo ciclone che provocherà un rapido peggioramento sulla Sardegna e ancora al Sud. Sarà il preludio di un venerdì particolarmente perturbato. La neve è attesa sulla dorsale appenninica. I fenomeni non saranno particolarmente intensi ma fiocchi bianchi cadranno sull’Appennino tosco-emiliano sui 1.000 metri di quota. Neve più abbondante è attesa sui versanti centro meridionali con accumuli di 20 cm sulla Sila. Anche nel weekend il tempo sarà spesso piovoso, per un cambiamento più sostanziale dovremo attendere la metà del mese quando è previsto l’arrivo dell’alta pressione. Dal 14-15 dicembre ci attendono delle giornate più soleggiate e miti.