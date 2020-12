Chiara Ferragni, Fedez e Concato: i premiati con l'Ambrogino d'oro

1/15 ©Fotogramma

Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sono stati premiati con la medaglia d'oro agli Ambrogini d'oro 2020 per il loro impegno di raccolta fondi durante l'emergenza Covid che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano

Chiara Ferragni e Fedez tra i vincitori dell'Ambrogino d'oro 2020