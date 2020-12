Maltempo: rimborsi in Liguria dopo blocchi. Nevicate in Trentino

Riaperta nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre, l'autostrada A7 Genova - Milano, rimasta chiusa venerdì a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico è tornato regolare in carreggiata nord alle 6.30 e in sud verso Genova alle 7. Per i viaggiatori coinvolti è stato previsto un rimborso. Maltempo intanto anche in Trentino Alto Adige, dove le forti nevicate causano diversi disagi ( LE PREVISIONI ).

"Intorno alle 3 della scorsa notte l'ultimo mezzo ha lasciato l'autostrada. Dal tardo pomeriggio erano rimasti circa 50 tir e 13 auto che un poco alla volta venivano fatti uscire". Queste le parole dell'assessore regionale ligure alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Tutte le persone rimaste sui mezzi sono state assistite con coperte, cibo e bevande calde dalla protezione civile. "Dopo che l'ultimo mezzo ha lasciato l'autostrada - dice Giampedrone - il gestore ha lavorato per la messa in sicurezza del tratto". Traffico regolare anche sulla A26, Genova - Gravellona Toce, e in A6 Savona - Torino. In ogni caso, sulla zona centrale interna della Liguria rimane l'allerta gialla per neve. Piogge su buona parte della regione ma le temperature si sono alzate, attesa ancora neve a partire dai 400 metri di quota.

La situazione in Trentino Alto Adige

Alberi caduti, interruzioni di corrente, strade chiuse, automezzi usciti di strada e già tanti interventi di soccorso da parte di vigili del fuoco e forze dell'ordine. È quanto accaduto in Trentino Alto Adige dopo una nottata segnata da forti nevicate sia in montagna che a fondovalle. In alcune località di montagna la neve ha raggiunto gli 80 centimetri, misura che stando alle previsioni sarà superata oggi. La Protezione civile altoatesina invita la popolazione a evitare viaggi in auto inutili, mentre sono stati chiusi i passi dolomitici. Non si può transitare sul Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola, Falzarego e Fedaia oltre che sul Giovo, Pennes e Palade. In Trentino particolare disagi nelle Giudicarie, in val Rendena, nelle valli di Non e Sole e in alcune località della Valsugana. Interrotte per motivi di sicurezza, alberi abbattuti o pericolo valanghe, diverse strade provinciali.