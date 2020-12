Meteo, le previsioni di mercoledì 2 dicembre

Mercoledì sarà una giornata molto perturbata con maltempo al Nord e nevicate fino in pianura sul Piemonte (cuneese, alessandrino), Lombardia (pavese, lodigiano, cremonese, mantovano), Veneto ed Emilia (piacentino, parmense, modenese). In Liguria i fiocchi potranno cadere sopra i 4-500 metri. Sulle regioni centrali le piogge risulteranno molto abbondanti sul Lazio, soprattutto in provincia di Roma, Latina e Frosinone dove sono attesi nubifragi. Giovedì, mentre al Centro-Nord il tempo tenderà a migliorare, il maltempo si porterà al Sud con piogge forti. Si attiveranno venti di Bora al Nord est e di scirocco sul medio Adriatico. Acqua alta a Venezia con un picco di 130 cm sul medio mare.

Allerta per neve in Liguria

A seguito dell'arrivo della perturbazione in Liguria, l'agenzia Arpal ha emanato l'allerta meteo Gialla per neve. Scatterà martedì sera e durerà fino a mercoledì alle 15 per gran parte della regione. L’allerta per neve diventerà arancione dalla mezzanotte alle 8 di mercoledì mattina