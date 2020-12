Covid, in Valle d'Aosta al via gli screening di massa

La campagna è su base volontaria. Si rivolge a a tutti i residenti nella Regione di età superiore ai 5 anni, esclusi quelli che si trovano in isolamento o quarantena. Ci si aspetta la partecipazione del 70% della popolazione

Misure drastiche per la prevenzione del Covid in Valle d'Aosta. Scatta lo screening di massa sulla popolazione valdostana (Gli aggiornamenti sul coronavirus). Su richiesta della Regione, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ha disposto l'invio di altri 60.000 kit antigenici rapidi.