Covid, Locatelli: "Solo con 6-7mila casi al giorno via le restrizioni"

"Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato", così il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico ha parlato dell'attuale situazione della pandemia in Italia. In un'intervista a La Stampa, ha avvertito che tutto ora "dipende da come ci comporteremo". "Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane - ha aggiunto - potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus" e che permetterebbe il "passaggio da una fase di contenimento a una di mitigazione". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).