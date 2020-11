Allerta rossa per maltempo in Sardegna. Chiuse scuole a Cagliari

Perturbazioni in arrivo da sudest interesseranno prima l'isola e successivamente le regioni meridionali che si affacciano sul Mar Ionio. La Protezione civile raccomanda di restare nelle proprie abitazioni e limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e di mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali

Nuova ondata di forte maltempo in Sardegna. La protezione civile ha emanato un avviso di allerta rossa per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre in Gallura, nella provincia di Nuoro e nel sud Sardegna. Il Logudoro non dovrebbe invece essere interessato, ma non è escluso che nelle prossime ore possano verificarsi rovesci di minore intensità. Nella serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati.