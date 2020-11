Covid, le suona serenata fuori da ospedale: morta moglie dell'alpino

Le aveva suonato una serenata fuori dall'ospedale, con l'armonica, per starle accanto durante il ricovero. Così Stefano l'alpino e sua moglie Carla si erano fatti amare da tutta Italia, mano a mano che il video veniva condiviso sui social network. Il gesto romantico e sognante di una coppia assieme da una vita, lui 81enne pronto a dimostrarle il suo amore nonostante i divieti per Covid gli impedissero di fare visita alla compagna, lei ad ascoltarlo affacciata alla finestra del Castel San Giovanni di Piacenza. Era inizio novembre. Ora la notizia che Carla è deceduta a causa del male incurabile per cui era stata ricoverata.