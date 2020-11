Lidl, code nei negozi di tutta Italia per le scarpe limited edition

Da Nord a Sud persone in fila fuori dagli store dalle prime ore del mattino per comprare i prodotti della “Lidl Fan Collection”: sneaker, calzini, ciabatte e magliette. L’azienda: “La collezione è andata ovunque sold out”

Code da Nord a Sud fuori dai negozi Lidl per l’arrivo della collezione “Lidl Fan Collection”: in primis per le nuove sneaker super economiche (12,99 euro), ma anche per magliette, calzini e ciabatte. Come racconta il Corriere della Sera, fuori dallo store di viale Ortles, a Milano, la file di persone in attesa si è formata già prima dell’orario di apertura. (TUTTI PAZZI PER LE SCARPE LIDL: LE FOTO E I MEME)

Tutto esaurito in pochi minuti leggi anche Tutti pazzi per le scarpe Lidl da 13 euro, i meme più divertenti All’apertura delle porte, riferisce il quotidiano, una vera e propria ressa, come già successo nei mesi scorsi in Belgio, Finlandia, Francia e Germania, specialmente davanti al box delle scarpe. Come spiega il Corriere, la situazione è durata davvero poco: in un paio di minuti i prodotti sono finiti, lasciando solo qualche paio di sneaker e ciabatte.