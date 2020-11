Naufragio nel Mediterraneo, lo strazio della mamma del neonato morto

L’Ong Open Arms ha diffuso le immagini dei soccorsi al gommone naufragato mercoledì: “Abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere e perché si ponga fine a tutto questo subito”

“Ho perso il mio bambino, ho perso il mio bambino”. È il grido di dolore della mamma del piccolo Joseph, il bimbo di 6 mesi (non una bambina come detto in un primo momento) morto, insieme ad altre 5 persone, nel naufragio di un gommone nel Mediterraneo. I momenti dei soccorsi sono stati documentati da Open Arms, che ha poi deciso di diffondere il video. “Abbiamo riflettuto se fosse il caso di mostrare il grido del naufragio, il dolore e la disperazione. Abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere e perché si ponga fine a tutto questo subito”, ha scritto l’Ong sui social accompagnando le immagini.