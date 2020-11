Meteo, le previsioni di venerdì 13 novembre

Cielo coperto su molte regioni. Precipitazioni al mattino sul Lazio (possibile temporale) e al pomeriggio in Campania (piovaschi sparsi). Cielo poco nuvoloso sulle Alpi e sulla Sardegna

Venerdì 13 novembre un debole fronte si allontana dall'Italia. Cielo spesso coperto su molte regioni. Non sono attese precipitazioni degne di nota se non al mattino sul Lazio (possibile temporale) e al pomeriggio in Campania (piovaschi sparsi). Cielo poco nuvoloso sulle Alpi e sulla Sardegna (LE PREVISIONI).