Cassazione condanna Verdini a sei anni e mezzo per crac del Ccf

L’ex senatore di Forza Italia era stato condannato nel 2018 in appello a sei anni e 10 mesi di reclusione per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino, di cui è stato presidente per venti anni, e altri reati, tra i quali la truffa ai danni dello Stato sui fondi per l'editoria

Condanna definitiva a 6 anni e mezzo di reclusione per bancarotta per l'ex senatore 69enne Denis Verdini che ora dovrà andare in carcere. Dopo una lunga camera di consiglio iniziata questa mattina, i giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno così deciso nell'ambito del processo sul crac del Credito cooperativo fiorentino rigettando il ricorso dell'ex coordinatore nazionale di Forza Italia contro la sentenza d’appello.

Le condanne di primo e secondo grado approfondimento Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi per crac Credito cooperativo Nel luglio del 2018 la Corte d'appello di Firenze lo aveva infatti condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione mentre in primo grado gli era stata inflitta una pena pari a 9 anni. La Suprema Corte ha eliminato soltanto 4 mesi di pena dichiarando prescritti i reati di truffa allo Stato sui contributi all'editoria. Il dibattimento si è svolto ieri nell’Aula Magna della Suprema Corte, l'aula più spaziosa della Cassazione in modo da assicurare il massimo distanziamento per il rischio di contagio da Covid e tutti i presenti hanno indossato la mascherina per tutta la durata dell’udienza. Si chiude così la vicenda del dissesto finanziario del Credito cooperativo fiorentino, di cui Verdini è stato presidente per venti anni, costato al Fondo di garanzia delle banche cooperative circa 76 milioni di euro.