Meteo, le previsioni di mercoledì 28 ottobre

Si chiuderà definitivamente mercoledì la fase di maltempo che ha interessato l’Italia, dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud. L’area di bassa pressione si sposterà verso i Balcani e darà il via libera all’arrivo dell’anticiclone africano. Sono previste temperature in aumento e ampi spazi di sole quasi ovunque. L’area più penalizzata sarà l'estreo Sud e la Val Padana con nebbie a tratti intense

L’anticiclone africano fa spesso delle incursioni alle nostre latitudini ma a fine di ottobre è piuttosto anomalo. Ci attendono delle giornate dal sapore quasi estivo ma attenzione non sono previste temperature “bollenti” e non tutte le regioni beneficeranno del suo arrivo. Le giornate migliori sono attese proprio nel weekend di Ognissanti. Ci attendiamo un periodo stabile e soleggiato con le massime che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo, in particolare al Centro Sud. Al Settentrione invece l’alta pressione in questo periodo è sinonimo di foschie, nebbie e nubi basse. Il clima sarà più umido e inevitabilmente più rigido.

Le previsioni al Nord

Tempo buono, asciutto e soleggiato lungo le coste e in montagna. Annuvolamenti, a tratti insistenti, lungo il Po. Valori miti e compresi tra 15 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Torna l’alta pressione anche sulle regioni centrali, garanzia di una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti di maestrale in attenuazione. Caldo sul versante tirrenico on 20 gradi a Roma. Altrove temperature comprese tra 15 e 19 gradi.

Le previsioni al Sud

Attesi dei rovesci e temporali soprattutto nella prima parte della giornata sul basso Adriatico e lo Ionio, in particolare sulla Calabria. Piovaschi anche su Basilicata e Puglia, più soleggiato in Campania. Temperature massime comprese tra 14 e 22 gradi. Caldo in Sicilia.