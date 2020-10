Le Regioni hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test per il Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE), permettendo alle Asl in crisi a causa dei troppi positivi di non fare il tampone agli asintomatici. Con i casi in rapida crescita e il personale che non è stato rafforzato durante l’estate, le Asl - secondo i governatori - non riescono più a chiamare tutti quelli che hanno avuto il tampone positivo, somministrare il questionario sui movimenti dei giorni precedenti e avvertire le persone con cui sono entrate in contatto.

La proposta per nuove regole

"Laddove risulti impossibile il completo contact tracing – scrive Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni – le Regioni potranno, attraverso i dipartimenti di sanità pubblica, riorganizzare le attività di tracciamento e screening individuando specifiche priorità di intervento tempestivo". Se i membri del nucleo familiare dovessero risultare sintomatici, "si dovrà eseguire il tampone rapido antigenico o quello molecolare, mentre nel caso permanessero asintomatici il tampone rapido o quello molecolare si eseguirà allo scadere del decimo giorno di isolamento". E anche ai contatti stretti asintomatici, una volta provveduto all’isolamento, "non sarà effettuato il tampone, tranne in casi particolari valutati dai servizi di sanità pubblica".