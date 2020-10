Rapina in casa di Luca Toni: ciò che conta è che mia famiglia sta bene

"Abbiamo subìto un trauma"

L'ex calciatore ha deciso di scrivere cosa è accaduto in casa sua per fare chiarezza sulla notizia che si stava già diffondendo e per rassicurare i fan. "Non ci hanno fatto del male - ha spiegato Toni - pur avendo subìto tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma sopratutto affettivi". A seguito della rapina sono intervenute le forze dell ordine che, secondo lo sportivo, potrebbero essere state chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella strada in cui si trova l'abitazione. "La vigilanza - ha scritto ancora nel post - non si è accorta di nulla. Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti". Le tre persone si sono poi date alla fuga e sul fatto stanno indagando i carabinieri.