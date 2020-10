Meteo, le previsioni di mercoledì 21 ottobre

Fino a venerdì l’anticiclone africano sarà il protagonista indiscusso con tanto sole e temperature elevate per il periodo al Centro Sud e al Nord Est. Solo Lombardia, Piemonte e Liguria saranno ancora interessate da cieli grigi e deboli pioviggini in un contesto meno mite

La nuova settimana si è aperta con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni. Nelle pianure del Nord sono apparse le prime foschie e nebbie tipiche di questo periodo dell’anno. Nei prossimi giorni saremo interessati da un’anomalia termica con temperature molto elevate per il periodo. Si potrebbero raggiungere i 28-30 gradi in Sardegna e Sicilia e diffusamente al Centro Sud i 24-26. Infiltrazioni umide arriveranno invece al Nord Ovest: qui i cieli si presenteranno spesso nuvolosi, grigi con locali pioviggini. L’anticiclone africano si ritirerà entro sabato. Nel weekend sono attese piogge e temporali che modificheranno sostanzialmente il quadro meteo.

Le previsioni al Nord

Clima autunnale (anche se piuttosto mite) sulle pianure del Nord con nubi basse e deboli piogge. Nebbie al primo mattino. Più soleggiato altrove, salvo debole instabilità sul Friuli Venezia Giulia. Massime stabili e comprese tra 14 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Sarà un’altra giornata stabile e soleggiata. Le temperature saranno in ulteriore rialzo di 1-3 gradi. Le massime si poteranno fino a 22 gradi, specie sule settore tirrenico. Nuvole e qualche pioggia sulla Sardegna interna.

Le previsioni al Sud



Ampio soleggiamento su tutte le regioni con pochi disturbi sugli Appennini. Qualche nube sulla Sicilia meridionale ma senza precipitazioni. Massime in ulteriore aumento con punte di 23 gradi su Campania e Sicilia.