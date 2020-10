Meteo, le previsioni di lunedì 19 ottobre

Da lunedì entrerà in scena l’anticiclone africano con l’intenzione di fermarsi qualche giorno alle nostre latitudini. Vista la stagione, non sarà in grado di portare del caldo eccessivo ma le temperature si faranno di giorno in giorno più gradevoli fino ad arrivare a 24-26 gradi

Dopo giorni di maltempo e freddo ecco spuntare l’anticiclone africano che regalerà, specie al Centro Sud, diversi giorni di bel tempo e temperature in ripresa. Già da lunedì la pressione sarà in aumento e il contesto generale sarà abbastanza tranquillo. Solo al Sud saranno possibili ancora delle piogge (in Calabria e Sicilia) e non sono esclusi dei temporali. Da martedì il miglioramento sarà apprezzabile ovunque. Le temperature diventeranno sempre più miti con gli aumenti più significativi in collina e montagna. Entro giovedì avremo diverse regioni con temperature al di sopra della media del periodo.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata in montagna e lungo le coste. Nuvolosità anche compatta in pianura specie su Piemonte e Lombardia. Temperature massime senza variazioni e comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata in prevalenza soleggiata con debole nuvolosità e foschie sulle valli appenniniche. Temperature in locale rialzo: previsti 20 gradi a Roma, 19 a Firenze e 18 a Pescara.

Le previsioni al Sud

Bel tempo anche al Meridione. Non è esclusa qualche nota instabile lungo l’Appennino. Possibile qualche temporale sulla Sicilia interna. Temperature in lieve rialzo con 21 gradi a Napoli e Bari e 20 a Palermo.