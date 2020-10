Le previsioni meteo del weekend dal 17 al 18 ottobre

La perturbazione degli ultimi giorni lascia spazio al sole e a un fine settimana di cielo sereno su gran parte d'Italia, in vista di una nuova ondata di caldo. Nuvolosità sparse e qualche pioggia sabato tra Campania e Sardegna

In vista di una nuova ondata di caldo, il fine settimana del 17 e 18 ottobre porta cielo sereno e soleggiato. La perturbazione che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni lascia il Paese. Sole su gran parte della penisola, qualche pioggia residua sabato su Campania e Sardegna. Le temperature sono in leggero aumento con massime tra i 14°C e i 22°C ( LE PREVISIONI ).

Qualche rovescio resiste al Sud tra Campania e Sardegna, mentre i venti sono in attenuazione. Le temperature tendono man mano ad aumentare con massime comprese tra i 18°C e i 22°C.

Sulle regioni centrali, nelle zone lungo gli Appennini, resta qualche nuvolosità nel corso della giornata tra Umbria, Abruzzo e Molise. Sulla costa splende il sole e le massime sono in aumento fino a 19°C.

Sole nel Settentrione con qualche addensamento nuvoloso sulla Pianura Padana. Attenzione alla nebbia, soprattutto al mattino, sui rilievi montuosi in particolare in Trentino Alto Adige. Le temperature sono in leggero aumento con massime tra i 15°C e i 18°C.

Le previsioni del 18 ottobre

Il tempo al Nord

Domenica di sole con qualche addensamento nuvoloso solo in Emilia Romagna e Lombardia, ma non sono previste piogge. Il weekend prepara a un inizio di settimana caldo con le temperature in continuo aumento.

Il tempo al Centro

Migliora il meteo nelle regioni centrali dove non sono previsti rovesci. Qualche nuvola sparsa offusca il sole nel corso della giornata sui rilievi appennini.

Il tempo al Sud

Ultime nuvole residue su Puglia e Campania nel Meridione, ma la giornata di domenica è in prevalenza serena. Non sono attese piogge mentre le temperature cominciano ad aumentare in vista di un inizio di settimana abbastanza caldo.