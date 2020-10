Meteo, le previsioni di sabato 10 e domenica 11 ottobre

Ancora per 24 ore l’alta pressione garantirà sull’Italia tempo soleggiato e mite. Ma un drastico cambiamento è alle porte: da domenica un’irruzione di aria artica farà precipitare le temperature (fino a 10 gradi in meno) con piogge forti e neve sulle Alpi. Il maltempo durerà a lungo, la prossima settimana sono attese tre diverse perturbazioni che investiranno le nostre regioni

Il prossimo weekend verrà ricordato per la prima irruzione artica della stagione. All’improvviso ci troveremo in un'atmosfera tardo autunnale con freddo, vento e temporali. Anche la neve farà la sua comparsa a quote basse per il periodo (intorno ai 1000 metri di quota). E la prossima settimana sarà caratterizzata dall’arrivo di tre perturbazioni diverse.

Le previsioni di sabato 10 ottobre

Buona parte d’Italia sarà ancora protetta dall’alta pressione con tempo discreto, soleggiato al Centro Sud. Dal pomeriggio è atteso un primo peggioramento sulle Alpi, la Liguria e l’alta Toscana. Nella notte le piogge si faranno più insistenti e diffuse su tutto il comparto nord occidentale, fino all’Emilia e il Triveneto. Rischio di nubifragi. Temperature in lieve calo al Nord, stazionarie al Centro, in aumento al Sud con valori fino a 26 gradi.

Le previsioni di domenica 11 ottobre

Giornata festiva di forte maltempo. Entrerà la bora sul golfo di Trieste con raffiche di 70-80 km orari con forti piogge su tutto il Nord est. Neve a quote medie sulle Alpi a causa del drastico calo delle temperature. Potranno imbiancarsi località come Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco, Livigno. Forte maltempo anche al Centro, specie sul Lazio, e in Toscana, Umbria e Marche. Entro sera la perturbazione raggiungerà anche la Campania con piogge e temporali. Sul resto del Sud il tempo si manterrà più tranquillo. Temperature in calo di 6-10 gradi al Nord e al Centro. Calo più contenuto o assente al Meridione.