Concorso Inps 2020: bando per l'assunzione di 165 informatici

Le risorse saranno collocate per un anno alla Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione Generale e poi assegnate nelle varie sedi locali in Italia

L'Inps cerca 165 informatici. Il bando di concorso per l'assunzione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2020. Chi supererà la prova rimarrà per un anno presso la Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione Generale, per poi essere assegnato in tutta Italia. Le risorse saranno inquadrate in area C, con posizione economica C1.

Concorso Inps 2020: i requisiti

Per poter accedere alla selezione e poter conquistare uno dei 165 posti disponibili, si dovrà essere in possesso almeno di una laurea triennale in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica o equipollenti. Inoltre, bisognerà avere cittadinanza italiana; non essere stato destituito, dispensato, licenziato da un’occupazione presso una pubblica amministrazione e di non essere decaduto da un altro impiego pubblico, o interdetto dai pubblici uffici; non aver subito una o più condanne penali (anche se passate in giudicato); godimento dei diritti politici e civili; aver assolti agli obblighi di leva; idoneità fisica all’impiego.

Concorso Inps 2020: prova d'esame

Ci sarà un'eventuale prima prova preselettiva se le domande saranno superiori a 2.500. In questo passaggio bisognerà rispondere a quesiti di logica a risposta multipla, domande psicoattitudinali, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Poi i candidati dovranno superare due test scritti e un colloquio orale. Saranno ammessi ai test un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso. L'esito delle prove sarà pubblicato sul portale Inps. Per chi sarà ammesso, ci sarà l'assunzione con contratto non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in area C, con posizione economica C1.