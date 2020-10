Concorso agenzia delle dogane 2020, al via le candidature: i bandi

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bandito due concorsi per inserire 1226 nuove figure nei settori economico, amministrativo, contabile, di analisi statistiche e relazioni internazionali. Le domande vanno presentate entro le 23:59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul portale dell'Agenzia e il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Requisiti e prove d'esame nella fascia F1

L'Agenzie delle Dogane assumerà tramite concorso 766 figure professionali da inserire nella fascia retributiva F1 (Qui il bando). I posti saranno così distribuiti:

100 posti per esperti nel settore amministrativo e contabile (di cui sei riservati alla Provincia autonoma di Bolzano)

50 posti nel settore giuridico/legale

70 posti riservati alla gestione delle relazioni internazionali

80 posti per esperti del settore economico/finanziario

70 posti nel settore statistico/matematico

86 posti per esperti informatici

147 posti riservati a ingnegneri

13 posti per ingegneri/architetti

150 posti per esperti nel settore chimico

I candidati dovranno essere in possesso dei titoli di studio indicati dal bando a seconda delle posizioni per cui concorrono, essere cittadini di uno Stato Ue (o titolari di uno degli altri status previsti dal decreto legislativo del 30 marzo 2001 all'articolo 38), godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali né essere stati licenziati, destituiti o dispensati da un impiego in pubblica amministrazione per persistente insufficienza di rendimento o presentazione di documentazione falsa. I candidati, inoltre, dovranno avere l'idoneità fisica all'impiego. Per quanto riguarda le prove d'esame, il concorso consisterà di una fase, eventuale, preselettiva, due prove scritte e una prova orale.

Il concorso per 460 posti in fascia F3

Un altro bando pubblicato sempre il 6 ottobre fissa, invece, i criteri per poter concorrere per uno dei 460 posti aperti dall'Agenzie delle Dogane nella seconda area, fascia retributiva F3. Delle 460 posizioni aperte - si legge nel bando - 300 andranno ad occupare l'area amministrativa (di cui sei riservati alla Provincia autonoma di Bolzano) e 160 quella tecnico-operativa (di cui cinque per Bolzano) e saranno così distribuite: