Omicidio Lecce, killer impassibile durante arresto

Il colonnello Paolo Dembech, in conferenza stampa, ha spiegato che il 21enne, reo-confesso di aver ucciso Daniele De Sanctis ed Eleonora Manta, non ha mostrato nessuna agitazione all’arrivo dei carabinieri e ha chiesto da quanto lo stavano pedinando. Il ragazzo ha detto di averli uccisi perché "erano troppo felici"

È rimasto impassibile al momento dell’arresto Antonio De Marco, il 21enne di Casarano che ha confessato il duplice omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata, Eleonora Manta. "Mentre usciva dall'ospedale, non ha mostrato nessuna agitazione, ma ci ha chiesto da quanto lo stavamo pedinando", ha spiegato in conferenza stampa il colonnello Paolo Dembech, comandante provinciale dei carabinieri di Lecce. Il ragazzo ha motivato l'assassinio dicendo di aver "fatto una cavolata. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia". Escluso invece il movente passionale "che al momento non si evidenzia", ha spiegato Dembech aggiungendo che le ragioni vanno a ricercarsi nel periodo di convivenza con la coppia la cui felicità potrebbe avrebbe avere infastidito il presunto omicida (FERMATO L'EX INQUILINO).

"Il soggetto è introverso, con poche amicizie" approfondimento Chi è Antonio De Marco, il ragazzo che ha ucciso Eleonora e Daniele La confessione del 21enne è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 settembre davanti al procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris. La coppia è stata uccisa nella propria casa circa una settimana prima, il 21 settembre. De Marco viene descritto da Dembech come un soggetto "introverso, con poche amicizie e anche con i pochi amici che aveva intratteneva comunicazioni compartimentate, limitandosi a un sì o a un no". Il 21enne "era molto riservato e con i vicini di casa non andava oltre il buongiorno e il buonasera", ha detto l'ufficiale dei carabinieri che ha condotto le indagini. Nel provvedimento del pm si legge anche che l'aggressore ha inseguito i due ragazzi mostrando "totale insensibilità ad ogni richiamo umanitario".

L'aggressore aveva una copia delle chiavi di casa leggi anche Duplice omicidio Lecce, cosa si sa sulla morte di Eleonora e Daniele De Marco, ex coinquilino di De Santis, aveva fatto una copia delle chiavi di casa, ha rivelato il comandante Dembech. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, il 21enne sarebbe entrato nell'abitazione mentre i due giovani stavano cenando e avrebbe sferrato le prime coltellate in cucina contro Daniele. Il ragazzo aveva preso in affitto una stanza dell'appartamento e per brevi periodi aveva convissuto con la coppia che a volte si fermava a dormire nella casa. Su richiesta del proprietario, Daniele De Santis, De Marco aveva poi lasciato l'appartamento ad agosto e si era trasferito in un'altra casa sempre a Lecce. Da allora avrebbe cominciato a pianificare l'omicidio.