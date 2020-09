Scuola, c'è la data del concorso straordinario: il 22 ottobre il via

I posti disponibili sono 32mila. Le selezioni proseguiranno fino a metà novembre con i concorsi ordinari per infanzia, primaria, e secondarie di primo e secondo grado, per altri 46mila posti. La prova è singola e si svolge al computer, previste le consuete misure anti-Covid. Con sintomi influenzali o febbre superiore ai 37,5 gradi non si potrà accedere

La data ora è ufficiale: i concorsi nella scuola partiranno il 22 ottobre con la prova scritta della selezione straordinaria per i docenti precari delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. La disponibilità è di 32mila posti. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore , le prove proseguiranno fino a metà novembre con, nell’ordine, i concorsi ordinari per infanzia/ primaria e quelli per le secondarie di I/II grado. Per un totale di altre 46mila cattedre complessive. Le domande inoltrate al Ministero dell'Istruzione sono oltre 64mila. La data del concorso andrà in Gazzetta Ufficiale domani, 29 settembre.

La modalità

approfondimento

Covid, le scuole chiuse regione per regione

La prova, singola, si svolge al computer e dura 150 minuti. I candidati devono rispondere a cinque quesiti a risposta aperta mirati ad accertare le competenze disciplinari e didattiche, più un sesto quesito per la comprensione della lingua inglese. Per superare la prova, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, occorre superare il punteggio minimo di 56/80.



Le misure anti-Covid

All’interno dei locali in cui si terrà la prova saranno previste le consuete misure per prevenire il contagio da coronavirus: distanziamento, mascherine, controllo della temperatura all’ingresso. Chi ha febbre superiore a 37,5 o sintomatologia respiratoria non potrà accedere, così come i docenti in quarantena. Al momento non sarebbe prevista nessuna prova suppletiva, come è accaduto in università per i test di Medicina.