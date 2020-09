Terremoto nell'area di Messina, stima magnitudo 3.3-3.8

Paura ma nessun danno in provincia di Messina per un sisma della magnitudo tra 3.3 e 3.8 della scala Richter. Il terremoto è stato avvertito dagli abitanti in mattinata alle 7.53, nella provincia di Messina. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non ci sono al momento danni a persone o a edifici. L'epicentro è stato rilevato ad 1 km di profondità a Terme Vigliatore, nel messinese.