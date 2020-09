Francesca Barra, condannato l'hater che la diffamò sui social

Barra: "Non ho mai mollato"

leggi anche

Francesca Barra e Claudio Santamaria: Abbiamo perso il nostro bambino

"Greta, Bambini miei - ha aggiunto Barra - la vostra mamma e le persone che vi amano e che credono nella verità, non hanno mollato. Credeteci sempre. Ora non ho molte parole perché piango per la fatica, la fatica, la fatica, la rabbia accumulata. Ma la dignità di questa battaglia, per tutti noi, meritava ogni nostro sforzo. Non mollate! Anche quando vi diranno che non ce la farete, che non raggiungerete i vostri obiettivi. Ho creduto in un mondo più onesto e giusto. Ho creduto in te Beatrice Galati, avvocato e Donna straordinaria. E ho creduto in me, nel mio onore, nella mia famiglia sempre unita, nel valore della libertà. Quando mia figlia crescerà non dovrà più leggere quelle schifezze. O al massimo se ci sarà traccia, saprà che l'ho difesa senza arrendermi”, ha concluso.