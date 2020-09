Grande incendio divampa nel porto di Ancona. Comune: “finestre chiuse"

Il Comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse per precauzione. Le fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro. Non sono state segnalate vittime nè feriti

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona.

Nessuna vittima e ferito

Le fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime nè feriti. Dall'incendio, che si è sviluppato nell'area ex Tubimar, si è levata una densa colonna di fumo. Sul luogo sono intervenuti anche mezzi delle forze dell'ordine, che hanno 'cinturato' la zona.

Il luogo dell'incendio

Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella zona ci sono una ditta che produce azoto liquido, una centrale elettrica, un impianto di metano. L'incendio è stato circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul luogo anche mezzi della Protezione civile della Regione Marche e del Comune di Ancona.

Verifiche sulla tossicità del fumo

Sono state udite almeno due fortissime esplosioni, con ogni probabilità causate dalla presenza di bombole di acetilene. Le fiamme hanno sfiorato anche l'asse attrezzato che collega la zona portuale alla città e si è alzata una nube di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, la cui tossicità è in fase di verifica. Sono riusciti a mettersi in salvo tutti gli operai della Skalo, azienda che produce pesce congelato e che si trova a pochi metri dal mercato ittico.

Comune:”Tenere finestre chiuse”

“Tenere le finestre chiuse in via precauzionale, in attesa dei risultato delle analisi dell'Arpam e dell'Asur”. E' il consiglio dato dal Comune di Ancona. Il centro città è ancora invaso dal fumo.