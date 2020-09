Arrestato Johnny Lo Zingaro, era latitante

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro' è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Mastini era scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre. E' stato catturato nelle campagne in provincia di Sassari. Il latitante, secondo quanto si apprende, era nascosto in un casale in una zona rurale.

Bonafede ringrazia la polizia

"L'evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro congiunto svolto dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dalla Polizia di Stato. A loro va il mio più sentito ringraziamento" ha commentato in un tweet il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Chi è Jhonny Lo Zingaro

Giuseppe Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga scia di sangue dalla fine degli anni Settanta. Il suo primo omicidio risale a quando aveva solo 11 anni. Negli anni Ottanta aveva seminato il terrore a Roma. La sua prima evasione risale al 1987 quando, approfittando di una licenza premio, non rientrò in carcere e si rese protagonista di numerosi fatti criminali: furti, rapine, ma anche il sequestro di Silvia Leonardi, l'omicidio di una guardia giurata, Michele Giraldi, e il ferimento di un brigadiere dei carabinieri, Bruno Nolfi. Fu catturato due anni dopo. Era stato coinvolto anche nell'inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini.