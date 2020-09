Arezzo, studente di 16 anni cade da lucernario durante il primo giorno

È stato funestato da un grave incidente il rientro a scuola in un istituto nell’Aretino. Uno studente di 16 anni è caduto stamani da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola che frequenta a Sansepolcro. Soccorso, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice 2 all'ospedale fiorentino di Careggi: da quanto appreso ha riportato diversi traumi e fratture. Ancora da chiarire come mai il ragazzo si trovasse sul lucernario. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Da quanto appreso, tutto è accaduto intorno alle 10.30 mentre il ragazzo si trovava su una terrazza di un immobile attiguo alla sua scuola, l'istituto professionale Buitoni, che verrebbe utilizzata durante l'intervallo. Per cause in corso d'accertamento il giovane è poi finito sul lucernaio che si trova sulla terrazza: la struttura non avrebbe retto il peso e il sedicenne è caduto da un'altezza di circa sei metri. La dinamica è in corso di valutazione da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.