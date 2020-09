Bari, uccide fidanzato dell'ex e ferisce ragazza e padre vittima

Un 26enne, a Bitetto in provincia di Bari, è morto accoltellato dall'ex compagno della sua fidanzata. L'autore del delitto è un pregiudicato accusato di omicidio volontario e duplice tentato omicidio ed è stato fermato poco dopo l'aggressione. Il padre e la giovane sono stati ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita