Svizzera, baby sitter uccisa mentre difende tre bambini

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riporta il Corriere, l’aggressore è entrato in casa, ha afferrato una padella di metallo e ha colpito la 46enne alla testa più volte, mentre lei tentava di impedirgli di scagliarsi sui bimbi che erano in casa. Nell’abitazione c’era un’altra donna ed è stata lei a chiamare la polizia e a provare a intervenire procurandosi ferite non gravi. Solo l'intervento della polizia elvetica ha messo fine alla violenza dell'aggressore che è stato ucciso dagli spari degli agenti.



I funerali a Palù

La 46enne era arrivata dalla Calabria nel Veronese, dove vivono il marito, Salvatore Elia, e tre figli maggiorenni, Simone, Giuseppe e Sarah. Quindi, quattro anni fa, la scelta di trasferirsi in Svizzera. I funerali si sono celebrati ieri a Palù (Verona). "Andava bene anche sfregiata, piuttosto che in una bara", ha detto la madre della vittima, secondo quanto riportato dal Corriere. "Lei era fatta così, si era sempre presa cura dei più deboli - ha aggiunto -. Lo avrebbe fatto anche per degli estranei, ma quei bambini erano come figli per lei".