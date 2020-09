Meteo, le previsioni di mercoledì 9 settembre

Ci attendiamo altri due giorni di sole e clima estivo ma da venerdì torneranno i temporali. Rovesci e locali nubifragi colpiranno la Sardegna, le Alpi occidentali, la pianura del Piemonte e l’Appennino centrale. Nel corso del weekend avverrà ciò che fino a pochi giorni fa era impensabile: l’anticiclone africano riuscirà ad imporsi per molti giorni con caldo in aumento e clima a tratti afoso

Nei prossimi giorni l'alta pressione subirà un temporaneo indebolimento che causerà una fase di maltempo a tratti intenso su alcune regioni. Mercoledì e giovedì saranno ancora due giornate in prevalenza stabili. Seguirà l’arrivo di una bassa pressione dalle Isole Baleari che si muoverà dapprima verso la Sardegna e quindi sulle regioni meridionali. Il tempo peggiorerà via via sull'Isola con temporali, in arrivo anche sui rilievi del Nordovest e localmente su quelli appenninici centrali. Sarà venerdì la giornata più instabile per alcune regioni; rovesci temporaleschi a tratti intensi, con grandinate e locali nubifragi colpiranno la Sardegna, le Alpi del Nordovest e la pianura piemontese.

Il fine settimana

Nel corso del weekend avverrà ciò che fino a pochi giorni fa era impensabile. Un vasto campo di alta pressione di origine africana dal Marocco salirà verso la Spagna, raggiungerà la Francia e si allungherà verso l'Italia. Dopo un sabato con ultimi temporali sulle due isole maggiori, il sole acquisterà sempre più spazio, regalando una domenica tipicamente estiva. L'anticiclone africano riuscirà a proteggere l'Italia per quasi tutta la prossima settimana con caldo in aumento e clima a tratti afoso.